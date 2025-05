Prezydent Duda przed drugą turą: To nie tylko wybór osoby, ale i drogi, którą podąży Polska

2025-05-29, 20:32 Polska Agencja Prasowa/Redakcja

Prezydent Andrzej Duda w orędziu zaapelował do obywateli, by potraktowali udział w II turze wyborów jako przejaw wspólnej odpowiedzialności za ojczyznę. Prosił też, by nie zniechęcali się do głosowania, bo – jak mówił – „to nie brudne chwyty w kampanii, które niestety obserwujemy, powinny decydować o przyszłości Polski”.

Prezydent podkreślił, że w najbliższą niedzielę Polacy zdecydują, kto obejmie najwyższy urząd w kraju, kto stanie na straży jego bezpieczeństwa, porządku wewnętrznego i suwerenności. Podkreślił, że będzie to nie tylko wybór osoby, ale i drogi, którą podąży Polska przez najbliższe pięć lat. – Dlatego zwracam się dziś do państwa z prośbą, aby ten wybór potraktować nie tylko jako obywatelskie prawo, ale jako przejaw wspólnej odpowiedzialności za naszą ojczyznę – oświadczył prezydent.



„Dobro ojczyzny musi być dla prezydenta najwyższym nakazem”

Jak dodał, kiedy obejmował urząd, przysięgał, że dochowa wierności postanowieniom konstytucji, że będzie strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny i pomyślność obywateli będą dla niego zawsze najwyższym nakazem. – I były dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Muszą być także dla mojego następcy – powiedział prezydent.



Podkreślił, że te słowa nie są jedynie ustawową formułą, ale stanowią też zobowiązanie. – Każdy, kto kandyduje na zaszczytny urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, musi pamiętać: konstytucja to nie zbiór przepisów do dowolnej interpretacji, to umowa społeczna, którą należy respektować. A rolą głowy państwa jest stanowcze sprzeciwianie się, w imieniu obywateli, każdej próbie łamania czy naginania prawa – przypomniał Duda.



„Potrzebujemy osoby, która zna historię Polski, potrafi z niej wyciągać wnioski”

Prezydent zauważył, że żyjemy w niebezpiecznych czasach wojny tuż za naszą granicą, presji migracyjnej i napięć wewnętrznych. Jak wskazał, w związku z tym Polska potrzebuje „silnego przywódcy, prezydenta będącego prawdziwym patriotą, obrońcy polskiej racji stanu i strażnika polskich spraw”. – Potrzebujemy osoby, która zna historię Polski, potrafi z niej wyciągać wnioski i wie, jak bronić naszego kraju tak, byśmy nie musieli obawiać się silniejszych, lecz sami stawali się coraz mocniejsi – mówił.



Według Andrzeja Dudy, Polacy potrzebują też prezydenta, który potrafi podejmować decyzje w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne – nie pod presją doraźnych interesów politycznych czy zewnętrznych wpływów. Prezydent zaznaczał, że powinien on także „wspierać polskie rodziny, chroniąc ich potrzeby i dobrobyt”, a także zabiegać o bezpieczeństwo kraju, modernizację armii, wzmacnianie granic i relacje międzynarodowe.

– Potrzebujemy prezydenta, który będzie strzegł godności obywateli, budując wspólnotę dumną ze swojej tożsamości i ponad tysiącletniej historii. To były fundamenty mojej polityki przez ostatnich 10 lat. Wierzę, że te wartości pozostaną drogowskazem także dla mojego następcy – podkreślił Duda.



„To nie brudne chwyty w kampanii, powinny decydować o przyszłości Polski”

Zaznaczył, że nowy prezydent musi mieć silny mandat społeczny pochodzący od narodu. Podkreślił, że im wyższa będzie frekwencja wyborcza, tym mandat prezydenta będzie silniejszy. – Dziękuję wszystkim, którzy tak licznie poszli na wybory w pierwszej turze, i jeszcze raz apeluję: weźmy także udział w II turze wyborów prezydenckich. Bardzo państwa proszę: nie zniechęcajcie się. To nie brudne chwyty w kampanii, które niestety obserwujemy, powinny decydować o przyszłości Polski, tylko obywatele, zgodnie ze swoimi przekonaniami. To my, Polacy wybierzemy, kto stanie na czele naszego państwa – oświadczył Duda.



Apelował, by zachęcać do udziału w wyborach rodzinę, przyjaciół i sąsiadów, bo każdy głos się liczy. – W prawdziwej demokracji silna jest ta władza, za którą stoi naród. A naród przemawia przez wybory. Wybierzmy prezydenta, który będzie silny głosem swoich rodaków. Niech żyje Polska! – powiedział prezydent.