Uwaga kierowcy! Rozpoczynają się prace na autostradzie A1. Zamknięto węzeł Nowe Marzy

Kogo w II turze wyborów prezydenckich poprą wyborcy lidera Konfederacji? To najczęściej zadawane pytanie osób śledzących wyścig do pałacu prezydencki… Czytaj dalej »

Jak podają drogowcy, ruch będzie odbywał się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska. Podczas remontu tego odcinka zamknięty będzie częściowo węzeł Nowe Marzy! Zamknięcie węzła będzie przebiegało w etapach. Podczas pierwszego etapu nie będzie możliwy wjazd na autostradę ani w kierunku Gdańska, ani w kierunku Łodzi. Pojazdy jadące autostradą w kierunku Gdańska nie będą mogły zjechać z autostrady na drogę ekspresową S5 oraz na drogę krajową DK91. Za to będzie można pojechać węźle Nowe Marzy w kierunku drogi ekspresowej S5 (kierunek Bydgoszcz) dla pojazdów jadących w kierunku Łodzi. Pierwszy etap potrwa około trzech tygodni. W drugim etapie prac węzeł pozostanie zamknięty tylko w kierunku Gdańska. Pojazdy jadące w kierunku Gdańska nie będą mogły zjechać z autostrady na drogę ekspresową S5 oraz na drogę krajową DK91. Nie będzie możliwy wjazd na autostradę w kierunku Gdańska. Prace powinny zakończyć się na początku lipca, ale drogowcy podkreślają, że zakończenie zależne jest od warunków atmosferycznych. Na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

