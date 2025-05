„Wybieramy kierunek rozwoju Europy”! Działacze KO apelowali o głosowanie na Rafała Trzaskowskiego

2025-05-30, 20:26 Tatiana Adonis/Michał Zaręba/Redakcja

Politycy i działacze Koalicji Obywatelskiej apelowali o głosowanie na Rafała Trzaskowskiego/fot: Tatiana Adonis

W niedzielę wybierzmy najlepszego kandydata, Rafała Trzaskowskiego – mówili w Bydgoszczy politycy i działacze Koalicji Obywatelskiej. Apelowali, by 1 czerwca iść na wybory i zagłosować za Polską europejską, a nie proputinowską.

– W tych ostatnich godzinach prosimy o mobilizację – mówili europoseł, Krzysztof Brejza, prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski, przewodnicząca bydgoskiej Rady Miasta, Monika Matowska i starosta bydgoski, Piotr Kozłowski. – To są wybory kluczowe, cywilizacyjne – podkreślali.



– To są wybory o to, czy Polska podąży drogą wschodu, czy zachodu. Wybieramy nie tylko prezydenta na pięć lat. Wybieramy w imieniu całej Europy środkowo-wschodniej kierunek rozwoju Europy. W Rumunii ten duch proruski przepędzili. Zróbmy to samo – mówił Brejza.



– Wierzę, że ta niedziela będzie dla nas, czyli dla Rafała Trzaskowskiego. Apeluję, abyśmy jak najliczniej poszli do urn wyborczych. Im wyższa frekwencja, tym mamy większe szanse na zwycięstwo, wierzę w to. Niech zwycięży demokracja, Niech zwycięży Rafał Trzaskowski – zachęcał Bruski.



– Każdy głos ma znaczenie. W Bydgoszczy Rafał Trzaskowski wygrał zdecydowanie, ale nie wszędzie jest tak wspaniale. Dlatego odzywajmy się do swoich znajomych, z zupełnie odległego krańca Polski i apelujmy o to, aby poszli na wybory – namawiała Matowska.



– 1 czerwca jest druga tura, Tego samego dnia jest również Dzień Dziecka. Zróbmy, my dorośli, wspaniały prezent dzieciakom, żeby mogli żyć we wspaniałej Polsce w przyszłości. Dlatego warto stawiać na Rafała Trzaskowskiego – dodał Kozłowski.



Działacze Koalicji Obywatelskiej zachęcali do głosowania również w Toruniu. Wybory w najbliższą niedzielę, 1 czerwca.