Agnieszka Czyżewska-Jacquemet o Grand PiK-u: Wysoki poziom prac

2025-05-22, 08:59 Iwona Muszytowska-Rzeszotek / Redakcja

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet w studiu Radia PiK. /Fot. Radosław Łączkowski

W naszej rozgłośni trwa Konkurs Artystycznych Form Radiowych Grand PiK. W 16 edycji konkursu, startuje 29 utworów nadesłanych przez twórców z całej Polski. Jak zmienił się polski reportaż, jakie tematy najchętniej podejmujemy i jak dziś wygląda radiowa forma artystyczna?

O to w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK pytała Iwona Muszytowska-Rzeszotek. A naszym gościem była Agnieszka Czyżewska-Jacquemet - moderatorka warsztatów Grand PiK-a, dziennikarka i autorka reportaży związana z redakcją Rozgłośni Lubelskiej Polskiego Radia.



- Polska sztuka reportażu wyróżnia się unikaniem narracji. To wynika z bardzo wielu czynników, również historycznych, które wiązały się m.in. z obchodzeniem cenzury w PRL-u - mówiła Agnieszka Czyżewska-Jacquemet. - Na Grand PiK-a każdy z twórców przywiózł swoją najlepszą pracę. Poziom jest wysoki.



Cała „Rozmowa Dnia" do wysłuchania poniżej.



Przypomnijmy, że do tegorocznej edycji konkursu Grand PiK zakwalifikowało się 29 reportaży i słuchowisk z całej Polski - w tym dwa reportaże naszych redakcyjnych kolegów: „Terapia'' - Żanety Walentyn oraz „Plan B'' - Michała Słobodziana.



Najlepsze prace wyłoni jury w składzie: Agnieszka Czarkowska, Krzysztof Kiczek, Marta Rebzda, Piotr Salaber i Barbara Włodarczyk.



Ostatnie przesłuchania utworów, dyskusje i warsztaty w czwartek (22.05) w siedzibie Polskiego Radia PiK w Bydgoszczy.



O godz. 18 w Teatrze Kameralnym uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród. Galę poprowadzi aktor Kacper Kuszewski a całość uświetni występ zespołu Svahy.



Transmisja czwartkowej gali od godz. 18 na antenie Polskiego Radia PiK.





