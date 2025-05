Grand PiK 2025. Agnieszka Loch: Moja szefowa zawsze mówi, że reportaż musi chwytać

2025-05-21, 18:01 Bogumiła Wresiło / Redakcja

Bogumiła Wresiło i Agnieszka Loch podczas rozmowy w przerwie warsztatów konkursu Grand PiK 2025. / Fot. Izabela Langner

W siedzibie Polskiego Radia PiK w Bydgoszczy trwa kolejny dzień reportażowych przesłuchań, warsztatów i dyskusji w ramach Konkursu Artystycznych Form Radiowych Grand PiK.

Do tegorocznej, 16. edycji konkursu zakwalifikowało się 29 reportaży i słuchowisk z całej Polski - w tym dwa reportaże naszych redakcyjnych kolegów : ''Terapia'' - Żanety Walentyn oraz ''Plan B'' - Michała Słobodziana.



Wśród konkursowych prac jest także reportaż ''Dziewczyny dziewczynom'' Agnieszki Loch z Polskiego Radia Katowice.



- Jest taki konkurs ogólnopolski, w którym młodzież, głównie kilkunastoletnie dziewczynki, recytują wiersze i mówią prozę byłych więźniarek obozu koncentracyjnego w Ravensbrück - opowiada Agnieszka Loch. - W nagrodę - choć to może nie jest dobre słowo - jadą potem z dziećmi tych więźniarek w to miejsce pamięci. Pojechałam z nimi. Moja szefowa, Ewelina Kosałka-Passia, która jest doskonałą reportażystką, zawsze mówi, że reportaż musi chwytać. Jeżeli historia chwyta, to można mówić o wszystkim i w każdej formie.



Jutro (czw) ostatni dzień konkursowych przesłuchań i warsztatów. Wszystkie nadesłane utwory można posłuchać TUTAJ.



Nagrody dla najlepszych twórców i reportażystów zostaną wręczone podczas uroczystej gali w Teatrze Kameralnym. Galę poprowadzi aktor Kacper Kuszewski, a całość uświetni występ zespołu Svahy.



Transmisja czwartkowej gali od godz. 18 na antenie Polskiego Radia PiK.