Grand PiK 2025. Ostatni dzień przesłuchań, dyskusji i warsztatów [WIDEO]

2025-05-22, 11:14 Bogumiła Wresiło / Redakcja

Warsztaty odbywają się w siedzibie Polskiego Radia PiK w Bydgoszczy. / Fot. Izabela Langner

Do tegorocznej edycji Konkursu Artystycznych Form Radiowych Grand PiK zakwalifikowało się 29 reportaży i słuchowisk z całej Polski. Po godz. 18 poznamy tegorocznych laureatów.

- Nie interesuję się sportem w życiu prywatnym. Kiedy jednak przeczytałam informację, że pierwszą zawodniczką, która strzeliła bramkę w drużynie Czarne Sosnowiec była murarka, pomyślałam sobie: Jak to możliwe? Kobieta, która nie tylko jest murarką, ale jeszcze gra w piłkę? I zdobywa laury? Trudno było mi to sobie wyobrazić - opowiada Małgorzata Lachendro z Polskiego Radia Katowice, która przyjechał na konkurs z reportażem „Czarne". - Chciałam poznać kobiety, które postanowiły realizować swoje pasje.



W jej reportażu zawodniczki pierwszego składu Czarnych Sosnowiec, najbardziej utytułowanego klubu kobiecego w kraju, opowiadają o początkach kobiecej piłki w Polsce. Jest to historia o przyjaźni, ambicji, pasji i walce, by spełniać swoje marzenia – pomimo wszystko.





Z kolei Magda Świerczyńska-Dolot w Konkursie Artystycznych Form Radiowych Grand PiK, prezentuje swój reportaż „Śladami Else". Else Pintus była autorką wspomnień „Moje prawdziwe przeżycia”, w których opisała swój pobyt w Gdańsku podczas II wojny światowej oraz ucieczkę z miasta w chwili ekstremalnego zagrożenia. W 130. rocznicę jej urodzin, autorka reportażu wyruszyła jej śladami, by przywołać pamięć o tej niezwykłej – zwykłej kobiecie, a jednocześnie pokusić się o wspomnienie gdańskich Żydów w najtrudniejszym okresie ich historii.





- Wydawałoby się, że tych historii żydowskich mamy już opowiedzianych w radiu dużo. Ta jest akurat bardzo lokalna, ale też uniwersalna - mówi Magdalena Świerczyńska-Dolot, która swoją przygodę z radiem i z reportażem rozpoczynała w Polskim Radiu PiK w Bydgoszczy. Dziś jest szefową Redakcji Reportażu w Radiu w Radiu 357.





- Miałam 16 lat, kiedy pierwszy raz przekroczyłam mury bydgoskiej rozgłośni. Moim opiekunem był Zdzisław Pająk. To był praktyki 22 lata temu, potem już poszło. Fajnie jest wracać i widzieć te uśmiechnięte twarze -wspomina.

Wszystkie utwory zgłoszone na tegoroczny konkurs Grand PiK są do posłuchania TUTAJ.

Uczestnicy tegorocznych warsztatów opowiadają o swoich reportażach i słuchowiskach również przed kamerą na naszym kanale na YouTube TUTAJ.