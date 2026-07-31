Aż 17 strażackich interwencji w Kujawsko-Pomorskiem w sprawie czadu

2026-07-31, 12:35 Natasza Trzebuchowska / TB

Interwencja strażaków z OSP Solec Kujawski z powodu alarmu czujnika tlenku węgla. / Fot. OSP Solec Kujawski/Facebook/Archiwum

To efekt czwartkowych upałów, które zwiększają zatrucia tlenkiem węgla. W jaki sposób?

Wysokie temperatury mogą prowadzić do wzrostu stężenia tlenku węgla w zamkniętych pomieszczeniach. Dlatego w okresie upałów ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych i przewodów wentylacyjnych.



Przypomnijmy, że w czwartek (30.07.) do szpitala z podejrzeniem zatrucia czadem trafiła 14-latka z Bydgoszczy, która zemdlała w wannie. Kiedy medycy zabierali ją do szpitala - była przytomna. Stężenie tlenku węgla w łazience wynosiło 400 jednostek.



W samej Bydgoszczy strażacy interweniowali siedem razy, m.in. w budynkach przy: Hetmańskiej, Gdańskiej i Sowińskiego.



- Zdarzenia dotyczyły budynków, w których zamontowane były piecyki gazowe, wykorzystywane m.in. do podgrzewania wody - mówił st. kpt. Arkadiusz Łojewski z bydgoskiej straży pożarnej.



Dlatego strażacy apelują o ostrożność i montaż czujek.

WAŻNE! Pierwsze objawy zatrucia czadem to między innymi bóle i zawroty głowy, duszności, osłabienie lub przyspieszone bicie serca.