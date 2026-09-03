13-latek atakowany przez rówieśnika w Bydgoszczy. Świadek apeluje: „Reagujmy”

2026-09-03, 12:01  Monika Siwak/BN
13-latek atakowany przez rówieśnika w Bydgoszczy/fot. Pixabay, TikTok/klaudia.zakowicz

13-latek atakowany przez rówieśnika w Bydgoszczy/fot. Pixabay, TikTok/klaudia.zakowicz

13-letni chłopak został zaatakowany przez rówieśnika na przystanku tramwajowym przy Perłowej w Bydgoszczy. Sprawca uderzył nastolatka w twarz, ciągnął za włosy, a poszkodowany został też owinięty papierem.

Do zdarzenia doszło 1 września wieczorem. Było tam kilka osób.

Świadek - pani Klaudia Zakowicz - usłyszała hałas przez okno. Przerwała groźną sytuację, krzycząc, że nagrywa film. - W tym momencie przestał bić tego chłopaka, później w internecie się bronił, że to były po prostu żarty - powiedziała w rozmowie z Polskim Radiem PiK. Pani Klaudia zgłosiła sprawę na policję i do szkoły. - Byłam u pani pedagog, więc zostaną pociągnięte do odpowiedzialności nie tylko osoba, która stosowała przemoc, ale też te, które broniły sprawcy i również osoba, która nie reagowała i nagrywała całe zajście - dodała.

Mama poszkodowanego 13-latka zgłosiła sprawę na policję

Nadkomisarz Lidia Kowalska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy poinformowała nas, że mama poszkodowanego chłopca zgłosiła w środę uporczywe nękanie jej syna. Przesłuchano też kobietę, która była świadkiem przemocy. - Samo nagranie zostało przez funkcjonariuszy zabezpieczone i jest dowodem w sprawie - przekazała. - Znajdzie ona swój finał w sądzie rodzinnym i nieletnich i to on zdecyduje o zastosowaniu wobec chłopca środków wychowawczych - dodała rzeczniczka.

Na filmie nagranym przez Bydgoszczankę widać, że rówieśnik uderza kolegę w twarz, obrzuca go papierem toaletowym i ciągnie jego głowę w kierunku swojego krocza.

Relacja Moniki Siwak

Mówi świadek zdarzenia - pani Klaudia Zakowicz

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