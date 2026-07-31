Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej zawiesza Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych. „Nie osiągnięto porozumienia"

2026-07-31, 19:18 JW

Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej zawiesza jeden ze swoich oddziałów /fot. Szpital Kliniczny im. dr Emila Warmińskiego Politechniki Bydgoskiej

- Do końca liczyliśmy na pozytywny rezultat prowadzonych w ostatnim czasie rozmów z dotychczasową kadrą lekarską - informuje Szpital Kliniczny im. dr Emila Warmińskiego Politechniki Bydgoskiej. Placówka czasowo zawiesza Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych.

Jak poinformował Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej, 1 sierpnia czasowo zostanie zawieszony Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych. Decyzję podjęto z powodu braku niezbędnej obsady lekarskiej, która mogłaby zagwarantować bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami udzielania świadczeń zdrowotnych.



- Do końca liczyliśmy na pozytywny rezultat prowadzonych w ostatnim czasie rozmów z dotychczasową kadrą lekarską, dotyczących m.in. warunków finansowych. Niestety nie osiągnięto porozumienia. Zawieszenie działalności oddziału ma charakter czasowy i będzie obowiązywało do momentu uzupełnienia odpowiedniej kadry lekarskiej, o co intensywnie zabiega kierownictwo placówki - informuje Marcin Janczylik, rzecznik prasowy placówki.



Każdy pacjent wymagający dalszej hospitalizacji zostanie przeniesiony na Oddział Kliniczny Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Politechniki Bydgoskiej.