Po burzy w Kujawsko-Pomorskiem. Siedem interwencji strażaków

2026-08-05, 08:20  Agata Raczek/JW
Strażacy z regionu interweniowali siedem razy /fot. OSP Trląg

Strażacy z regionu interweniowali siedem razy /fot. OSP Trląg

Podczas burzy w regionie strażacy wyjeżdżali siedem razy. Choć, jak słyszymy w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu, w nocy było spokojnie.

W województwie kujawsko-pomorskim strażacy minionej doby siedem razy interweniowali w związku z burzami. Działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów i drzew z dróg.

Odnotowano także trzy pożary wywołane uderzeniami pioruna. Dwa z nich miały miejsce w powiecie mogileńskim, gdzie zapaliły się garaż i budynek gospodarczy. Z kolei w powiecie inowrocławskim piorun podpalił drzewo.

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