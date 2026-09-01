Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy zrezygnował ze stanowiska. Usłyszał zarzut

2026-09-01, 12:44  Damian Klich/BN
Fot. ilustracyjna

Fot. ilustracyjna

Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska - ustalił portal „Fakt”. Jak informuje, prokuratura skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia w sprawie dotyczącej doprowadzenia nieletniej do innej czynności seksualnej. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, Marek Z. usłyszał zarzut czynu, do którego miało dojść w czerwcu 2025 roku podczas Łabiszyńskich Spotkań z Historią.

- Postępowanie przygotowawcze zakończono skierowaniem aktu oskarżenia 21 marca 2026 r. do Sądu Rejonowego w Szubinie. W sprawie nie zapadł dotąd wyrok - powiedziała „Faktowi” prok. Agnieszka Adamska-Okońska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Sąd przekazał portalowi, że termin rozprawy wyznaczono na 8 września.

Ustalenia PR PiK: Marek Z. miał doprowadzić podstępem 15-latkę do poddania się innej czynności seksualnej

- Markowi Z. postawiono zarzut dopuszczenia się czynu zabronionego, polegającego na doprowadzeniu podstępem 15-letniej wówczas pokrzywdzonej do poddania się innej czynności seksualnej - poinformowała Polskie Radio PiK prokurator Agnieszka Kupsik z Prokuratury Rejonowej w Szubinie, która prowadzi sprawę. - Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie zostało zakończone w marcu tego roku i w tej sprawie skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Szubinie - dodała.

Reporter Polskiego Radia PiK kilkukrotnie dzwonił do Marka Z., ale telefonu nie odebrał.

Marek Z. złożył rezygnację z funkcji dyrektora Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy - informuje MON

Ministerstwo Obrony Narodowej, któremu podlega Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, przekazało „Faktowi”, że Marek Z. złożył rezygnację z funkcji dyrektora, a rezygnacja została przyjęta. Według informacji uzyskanych przez portal w muzeum, Marek Z. jeszcze w ubiegłym tygodniu pełnił funkcję dyrektora. Obecnie przebywa na planowanym urlopie. Na stronie internetowej placówki nadal figuruje jako dyrektor.

Marek Z. objął stanowisko 15 stycznia 2026 roku. Wcześniej był m.in. oficerem Wojska Polskiego, dowódcą i specjalistą ds. operacyjnych oraz nauczycielem i instruktorem edukacji wojskowej.

Mówi prokurator Agnieszka Kupsik z Prokuratury Rejonowej w Szubinie.

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