Płonął taras w bloku przy ulicy Potockiego w Bydgoszczy. Ogień ugaszono w kilka minut [zdjęcia]

2026-08-05, 16:01  Damian Klich/KB
Siedem zastępów gasiło pożar tarasu w Bydgoszczy /fot. KM PSP Bydgoszcz

Siedem zastępów gasiło pożar tarasu w Bydgoszczy /fot. KM PSP Bydgoszcz

Zgłoszenia mieszkańców brzmiały dramatycznie, ale pożar okazał się łatwy do opanowania. Paliło się przy ulicy Potockiego w Bydgoszczy. Nie w mieszkaniu, jak alarmowali świadkowie, lecz na tarasie.

- Dostaliśmy kilkanaście zgłoszeń - mówi młodszy brygadier Karol Smarz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. - Część z nich brzmiała naprawdę dramatycznie. Była między innymi mowa o tym, że dach budynku już jest w ogniu, że mogą też się palić mieszkania, natomiast po dotarciu na miejsce i szczegółowym rozpoznaniu okazało się, że pali się na tarasie jednego z mieszkań na ostatniej kondygnacji.

Mł. bryg. Karol Smarz precyzuje, że chodzi o trzecie piętro budynku czterokondygnacyjnego i dodaje, że pożar dosłownie po kilku minutach został uznany za opanowany i całkowicie ugaszony.

- W mieszkaniu, do którego przylegał ten taras, przebywała jedna osoba, mężczyzna, który opuścił to mieszkanie o własnych siłach i nie wymagał pomocy medycznej - wyjaśniał przedstawiciel PSP Bydgoszcz.

Na miejscu pracowało 7 zastępów straży pożarnej. Strażacy sprawdzili również budynek pod kątem innych ewentualnych zagrożeń.

Mówi młodszy brygadier Karol Smarz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

Bydgoszcz
Siedem zastępów gasiło pożar tarasu w Bydgoszczy /fot. KM PSP Bydgoszcz

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