14-latka z Bydgoszczy trafiła do szpitala z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla. Zemdlała w kąpieli
Jak przekazali Polskiemu Radiu PiK strażacy, do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 15:00 w kamienicy przy ul. Sowińskiego. Nastolatka zemdlała w łazience, o czym służby poinformowała siostra. Tego dnia z powodu tlenku węgla straż interweniowała aż 6 razy.
Jak ustaliło Polskie Radio PiK, 14-latka jest przytomna. Na razie strażacy zakazali używania podejrzanego piecyka.
Dlaczego czad jest groźny także wtedy, gdy na dworze panuje upał, a nie tylko w sezonie grzewczym? Wyjaśniała dla Polskiego Radia PiK Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
- Przypomnijmy: w czerwcu do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla kujawsko-pomorscy strażacy wyjeżdżali 76 razy, podczas gdy w styczniu mieli... 50 takich interwencji, a w lutym 57.