14-latka z Bydgoszczy trafiła do szpitala z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla. Zemdlała w kąpieli

2026-07-30, 17:00 Natasza Trzebuchowska/Tatiana Adonis/KB

14-latka z Bydgoszczy trafiła do szpitala z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla/ Fot. Archiwum Radia PiK / zdjęcie ilustracyjne

Jak przekazali Polskiemu Radiu PiK strażacy, do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 15:00 w kamienicy przy ul. Sowińskiego. Nastolatka zemdlała w łazience, o czym służby poinformowała siostra. Tego dnia z powodu tlenku węgla straż interweniowała aż 6 razy.

Jak ustaliło Polskie Radio PiK, 14-latka jest przytomna. Na razie strażacy zakazali używania podejrzanego piecyka.







Dlaczego czad jest groźny także wtedy, gdy na dworze panuje upał, a nie tylko w sezonie grzewczym? Wyjaśniała dla Polskiego Radia PiK Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.





- Wysokie temperatury i silne nasłonecznienie blokują naturalny ciąg w kominach i przewodach wentylacyjnych. Tworzy się korek z gorącego powietrza i ciąg albo zanika, albo pojawia się jako wsteczny, czyli spaliny cofają się z urządzeń grzewczych bezpośrednio do wnętrza naszych mieszkań. I ktoś powie, że przecież w taki upał nikt się nie dogrzewa. Oczywiście, że nie, ale często winny jest gazowy podgrzewacz wody.

Mając takie urządzenie w domu, trzeba wiedzieć o takim zjawisku jak najwięcej - mówi Małgorzata Jarocka-Krzemkowska.



