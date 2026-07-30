Ponad 4,5 miliona złotych na obronę cywilną. Gmina Zławieś Wielka buduje schron i magazyn kryzysowy

2026-07-30, 14:30 Mariusz Luda/BN

Gmina Zławieś Wielka buduje schron i magazyn kryzysowy/fot. Mariusz Luda

W Toporzysku w gminie Zławieś Wielka powstaje nowoczesny schron, w którym mieszkańcy będą bezpieczni w razie wojny, wichur lub innych klęsk żywiołowych.

Gmina otrzymała na ten cel od wojewody ponad 4,5 miliona złotych z krajowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. - Ma być gotowy jeszcze w tym roku – zapowiada wójt Marcin Swaczyna.



Włodarz gminy Zławieś Wielka zaznacza, że to pierwsze tego typu miejsce budowane od podstaw w całym regionie. Mówi, że inne gminy już podpytują o wzór budowy takich miejsc ukrycia. - Mieliśmy nawet zapytania z innych województw - dodaje Marcin Swaczyna.



- Schron pozwoli ludziom, którzy tam się ukryją, zabezpieczyć się w razie ataków z broni gładkolufowej - mówi Mirosław Buliński, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Zławieś Wielka. - Jest tam obniżenie promieniowania gamma. Miejsce ukrycia wyposażone jest w urządzenia filtrujące powietrze, a zasilanie odbywać się może z zewnętrznego źródła, czyli agregatu - dodaje.



Schron na 150 osób wraz ze strategicznym magazynem zasobów ochrony ludności wejdzie w skład Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Inwestycji w bezpieczeństwo mogą spodziewać się też na swoim terenie mieszkańcy Łążyna.