Prezes Sebastian Chmara: Polski Komitet Olimpijski przestał dbać o narodowy sport [Rozmowa Dnia]

Sebastian Chmara był gościem piątkowej „Rozmowy Dnia". /fot. Tomasz Bielicki (archiwum)
Tymczasowe aresztowanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza i afera Zondacrypto. Jak to rzutuje na polski sport? - Pora rozpocząć nowy rozdział, czysty, być może nawet z przyspieszonymi wyborami na prezesa PKOl - mówi w „Rozmowie Dnia" Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
- To jest taka wielka bomba, która niejako zakończyła albo może rozjaśniła ten cały galimatias, który wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego od jakiegoś czasu już trwa. Kontrowersje, dyskusje, podział w PKOl były od dawna i to przyznam szczerze sytuacja wcześniej bez precedensu. Polski Komitet Olimpijski przestał dbać o narodowy sport - podkreśla Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Zdaniem rozmówcy ta sytuacja doprowadziła do sporów politycznych w świecie sportu. - To spowodowało, że przestaliśmy dyskutować o sporcie, a zaczęliśmy przy okazji sportu dyskutować o polityce i to jest dla sportu bardzo złe. To musimy zakończyć - dodaje.
Na wtorek, 8 września, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki, zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKOl. Polski Związek Lekkiej Atletyki będzie głosować za odwołaniem Radosława Piesiewicza.
- Osobiście uważam, że w trybie pilnym należałoby zwołać walne zebranie delegatów Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ponieważ sprawa według mnie jest sprawą nadzwyczajną i najwyższa władza, jaką bez wątpienia jest nadzwyczajne walne zgromadzenie, powinna podjąć decyzję o tym, żeby zamknąć ten temat, ten brzydki czas dla polskiego sportu. Pora rozpocząć nowy rozdział, czysty, być może nawet z przyspieszonymi wyborami na prezesa PKOl - uważa Sebastian Chmara.
Przypomnijmy, prezes PKOl Radosław Piesiewicz najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Został zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto, będącej sponsorem komitetu. Postępowanie prowadzone jest pod kątem oszustw znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy. Prezesowi komitetu śledczy zarzucają:
przyjęcie korzyści w związku z wpływem na umowę sponsorską PKOl z Zondacrypto,
faworyzowanie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.
W sprawie pojawił się też luksusowy zegarek wart ok. 40 tysięcy euro, który Radosław Piesiewicz miał otrzymać od prezesa Zondacrypto. Szef PKOl nie przyznaje się do winy.
Polskim sportowcom grozi wykluczenie z międzynarodowych rozgrywek. Międzynarodowy Komitet Olimpijski przesłał list do członków PKOl, w którym są trzy scenariusze rozwiązania kryzysu:
rezygnacja Radosława Piesiewicza,
podjęcie przez organy PKOl decyzji o zawieszeniu bądź odwołaniu prezesa,
jeśli problem nie zostanie rozwiązany, MKOl zawiesi PKOl w prawach członkowskich.
Całą „Rozmowę Dnia" można posłuchać poniżej. Pozostałe wydania znajdziesz TUTAJ.
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