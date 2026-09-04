Prezes Sebastian Chmara: Polski Komitet Olimpijski przestał dbać o narodowy sport [Rozmowa Dnia]

2026-09-04, 09:00 Maciej Wilkowski/JW

Sebastian Chmara był gościem piątkowej „Rozmowy Dnia". /fot. Tomasz Bielicki (archiwum)

Tymczasowe aresztowanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza i afera Zondacrypto. Jak to rzutuje na polski sport? - Pora rozpocząć nowy rozdział, czysty, być może nawet z przyspieszonymi wyborami na prezesa PKOl - mówi w „Rozmowie Dnia" Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

- To jest taka wielka bomba, która niejako zakończyła albo może rozjaśniła ten cały galimatias, który wokół Polskiego Komitetu Olimpijskiego od jakiegoś czasu już trwa. Kontrowersje, dyskusje, podział w PKOl były od dawna i to przyznam szczerze sytuacja wcześniej bez precedensu. Polski Komitet Olimpijski przestał dbać o narodowy sport - podkreśla Sebastian Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.





Zdaniem rozmówcy ta sytuacja doprowadziła do sporów politycznych w świecie sportu. - To spowodowało, że przestaliśmy dyskutować o sporcie, a zaczęliśmy przy okazji sportu dyskutować o polityce i to jest dla sportu bardzo złe. To musimy zakończyć - dodaje.





Na wtorek, 8 września, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Mieczysław Nowicki, zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKOl. Polski Związek Lekkiej Atletyki będzie głosować za odwołaniem Radosława Piesiewicza.





- Osobiście uważam, że w trybie pilnym należałoby zwołać walne zebranie delegatów Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ponieważ sprawa według mnie jest sprawą nadzwyczajną i najwyższa władza, jaką bez wątpienia jest nadzwyczajne walne zgromadzenie, powinna podjąć decyzję o tym, żeby zamknąć ten temat, ten brzydki czas dla polskiego sportu. Pora rozpocząć nowy rozdział, czysty, być może nawet z przyspieszonymi wyborami na prezesa PKOl - uważa Sebastian Chmara.





. Został zatrzymany w związku ze śledztwem w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto, będącej sponsorem komitetu . Postępowanie prowadzone jest pod kątem oszustw znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy.



Prezesowi komitetu śledczy zarzucają:

przyjęcie korzyści w związku z wpływem na umowę sponsorską PKOl z Zondacrypto, faworyzowanie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. W sprawie pojawił się też luksusowy zegarek wart ok. 40 tysięcy euro, który Radosław Piesiewicz miał otrzymać od prezesa Zondacrypto. Szef PKOl nie przyznaje się do winy.

Przypomnijmy, prezes PKOl Radosław Piesiewicz najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Postępowanie prowadzone jest pod kątem oszustw znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy.

Polskim sportowcom grozi wykluczenie z międzynarodowych rozgrywek. Międzynarodowy Komitet Olimpijski przesłał list do członków PKOl, w którym są trzy scenariusze rozwiązania kryzysu:





rezygnacja Radosława Piesiewicza, podjęcie przez organy PKOl decyzji o zawieszeniu bądź odwołaniu prezesa, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, MKOl zawiesi PKOl w prawach członkowskich.





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