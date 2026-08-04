Prawie cała Polska objęta meteorologicznymi alertami. Upały i burze znów nadciągają

2026-08-04, 09:36  PAP/KB
Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 st. C do 34 st. C. W nocy termometry pokażą od 18 st. C. Alerty te będą obowiązywały od wtorku od godz. 12.00 do czwartku do 20.00/fot. Pexels

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 st. C do 34 st. C. W nocy termometry pokażą od 18 st. C. Alerty te będą obowiązywały od wtorku od godz. 12.00 do czwartku do 20.00/fot. Pexels

IMGW wydało ostrzeżenia I, II i III stopnia przed upałami dla niemal całego kraju - także dla Pomorza i Kujaw. Trzy województwa objęte są ostrzeżeniami I i II stopnia przed burzami.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla zachodniej części woj. zachodniopomorskiego oraz północno-wschodnim krańcu woj. lubuskiego. Reszta woj. lubuskiego, razem z północno-zachodnią częścią woj. dolnośląskiego, objęta jest ostrzeżeniem II stopnia przed burzami. Miejscami będą współwystępować silne opady deszczu od około 35 mm do 55 mm i porywy wiatru do 75 km/h do 115 km/h, lokalnie możliwy jest również grad. Ostrzeżenia będą aktywne od wtorku od godz. 15.00 do końca dnia.

  • Na południu woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz w centralno-wschodniej części woj. zachodniopomorskiego wydano ostrzeżenia I stopnia przed upałem. Będą obowiązywały od wtorku od godz. 12.00 do środy do godz. 19.00. Temperatura maksymalna w dzień może przekroczyć 30 st. C.
  • W całym woj. małopolskim i kujawsko-pomorskim, w znacznej części woj. lubuskiego, na południu woj. zachodniopomorskiego oraz podlaskiego, a także na północy woj. mazowieckiego będą aktywne ostrzeżenia II stopnia przed upałem. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 st. C do 34 st. C. W nocy termometry pokażą od 18 st. C. Alerty te będą obowiązywały od wtorku od godz. 12.00 do czwartku do 20.00.
  • Ostrzeżenia III stopnia przed upałem dotyczą południowo-wschodniej Polski. W woj. lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, dolnośląskim, łódzkim i na południu woj. mazowieckiego oraz lubuskiego termometry w dzień wskażą ponad 34 st. C. Ostrzeżenia najwyższego stopnia obowiązują do czwartku do godz. 20.00.
  • Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, II stopnia – wystąpienie tych zjawisk, III stopień zaś wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

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