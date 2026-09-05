Palił się zakład produkcyjny w Osielsku. Akcja strażaków trwała całą noc [zdjęcia, aktualizacja]

2026-09-05, 21:27 Marcin Kupczyk/DW

Ogień objął dwie przylegające do siebie blaszane hale magazynowe/ Fot. OSP Osielsko

Pożar wybuchł przed godz. 21 w sobotę (5 września) przy ul. Bałtyckiej w Osielsku. Strażacy prowadzili akcję do rana.

Ogień objął dwie przylegające do siebie blaszane hale magazynowe. W pożarze nikt nie ucierpiał. Na miejsce skierowano dziewięć zastępów strażaków, przyjechało pięć radiowozów policyjnych i pogotowie energetyczne.

AKTUALIZACJA



Sytuacja została opanowana około północy, ale cała akcja skończyła się dopiero rano.





- Pożarowi towarzyszyło bardzo duże zadymienie, a słup dymu był widoczny z dużej odległości. Ze względu na rozmiar pożaru oraz charakter obiektu akcja była długotrwała i wymagająca. Pożar został ostatecznie opanowany i ugaszony po północy. Ze względu na możliwość ponownego pojawienia się ognia, do godzin porannych prowadzono dozorowanie pogorzeliska. Działania zakończyliśmy po godzinie 6 - informują strażacy z OSP w Osielsku na swoim facebookowym profilu.