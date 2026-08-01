Rodzina z gminy Białe Błota była nękana przez nieznajomego. Pomógł im dzielnicowy

2026-08-01, 08:30  JW
Rodzina przekazała podziękowania podkom. Arturowi Durskiemu za pomoc /fot. KMP w Bydgoszczy

Rodzina przekazała podziękowania podkom. Arturowi Durskiemu za pomoc /fot. KMP w Bydgoszczy

Słowa podziękowania do dzielnicowego z Białych Błot kieruje rodzina, która padła ofiarą nękania przez nieznaną osobę. „Przez bardzo długi czas żyliśmy w ogromnym stresie" - czytamy w liście.

Do podkomisarza Artura Durskiego zgłosiła się rodzina, która była zasypywana donosami przez anonimową osobę. Dzięki jego działaniom, udało się zakończyć ten koszmar. Rodzina napisała też list z podziękowaniami.

- Pragniemy z całego serca podziękować Panu podkomisarzowi za jego ciężką pracę, ogromne zaangażowanie i profesjonalizm w sprawie dotyczącej długotrwałego nękania naszej rodziny przez anonimową osobę. Przez bardzo długi czas żyliśmy w ogromnym stresie. Ciężar tej sytuacji był dla nas paraliżujący do tego stopnia, że nie mogliśmy czuć się bezpiecznie i swobodnie na naszym własnym podwórku. Dzisiaj, dzięki nieustępliwości i doskonałej pracy Pana podkomisarza, nastąpił potężny przełom. Wiemy już, kto stoi za uciążliwymi donosami. Dzisiejszy dzień jest pierwszym od dawna, w którym możemy bez lęku wyjść z dzieckiem przed dom i poczuć upragniony spokój - czytamy w liście.

- Pan podkomisarz wykazał wobec naszego 7-letniego syna, (…), który dzięki niemu zyskał poczucie bezpieczeństwa i zobaczył w osobie policjanta prawdziwego obrońcę - zaznaczają rodzice.

Podkomisarz Artur Durski jest dzielnicowym, który na co dzień służy mieszkańcom gminy Białe Błota.

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