Atak na Ukrainkę w Bydgoszczy. Polak opluł i znieważył kobietę [wideo]/AKTUALIZACJA

2026-08-05, 15:00 Dorota Witt/JW

Bydgoscy policjanci badają sprawę ataku na Ukrainkę w centrum miasta /źródło: screen X

Film na którym widać, jak mężczyzna obraża Ukrainkę, pluje na nią, wymachuje w jej stronę rękami i butelką i rzuca w jej stronę kamieniami obiegł sieć. Do zdarzenia doszło na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy, sprawą zajęła się policja. Teraz wpłynęło zawiadomienie od zaatakowanej kobiety.

Ukrainka złożyła oficjalne zawiadomienie na policji, że została zaatakowana na tle narodowościowym przez Polaka w Bydgoszczy. Kobieta sfilmowała zajście, do którego doszło na ul. Gdańskiej. Funkcjonariusze już wcześniej - widząc film w sieci - wszczęli postępowanie w tej sprawie. Szukają świadków i ustalają tożsamość mężczyzny. Na nagraniu słychać, jak obraża kobietę, widać, że wymachuje w jej stronę butelką, rzuca kamieniami, pluje w jej kierunku.





Za publiczne znieważenie osoby z powodu jej przynależności narodowej grozi do 3 lat więzienia.







