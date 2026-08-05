Atak na Ukrainkę w Bydgoszczy. Polak opluł i znieważył kobietę [wideo]/AKTUALIZACJA

2026-08-05, 15:00  Dorota Witt/JW
Bydgoscy policjanci badają sprawę ataku na Ukrainkę w centrum miasta /źródło: screen X

Bydgoscy policjanci badają sprawę ataku na Ukrainkę w centrum miasta /źródło: screen X

Film na którym widać, jak mężczyzna obraża Ukrainkę, pluje na nią, wymachuje w jej stronę rękami i butelką i rzuca w jej stronę kamieniami obiegł sieć. Do zdarzenia doszło na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy, sprawą zajęła się policja. Teraz wpłynęło zawiadomienie od zaatakowanej kobiety.

Ukrainka złożyła oficjalne zawiadomienie na policji, że została zaatakowana na tle narodowościowym przez Polaka w Bydgoszczy. Kobieta sfilmowała zajście, do którego doszło na ul. Gdańskiej. Funkcjonariusze już wcześniej - widząc film w sieci - wszczęli postępowanie w tej sprawie. Szukają świadków i ustalają tożsamość mężczyzny. Na nagraniu słychać, jak obraża kobietę, widać, że wymachuje w jej stronę butelką, rzuca kamieniami, pluje w jej kierunku.

  • Za publiczne znieważenie osoby z powodu jej przynależności narodowej grozi do 3 lat więzienia.


W materiale, który pojawił się w sieci widać, jak Polak i Ukrainka siedzą wspólnie na ulicznej ławce. W pewnym momencie mężczyzna zaczyna wulgarnie wykrzykiwać, potem raptownie wstaje i wymachuje w stronę kobiety butelką. Obserwująca wszystko Bydgoszczanka stara się uspokoić sytuację zrzucając winę na Ukrainkę.

Kobieta nie poszła na policję, ale funkcjonariusze widzieli film w internecie i sami podjęli interwencję, mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.

- Na podstawie informacji z przestrzeni medialnej policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym - dodaje.

Za publiczne znieważenie osoby z powodu jej przynależności narodowej grozi do 3 lat więzienia.


Relacja Doroty Witt

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