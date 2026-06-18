Będą nowe obwodnice w kujawsko-pomorskim. Krok do przodu ws. trasy w Białych Błotach

2026-06-18, 07:11 Jarosław Wieprzycki

Drogowcy planują budowę obwodnicy m.in. w Białych Błotach (fot. Jarosław Wieprzycki)

Urząd Marszałkowski kontynuuje regionalny program budowy obwodnic. Planowanych jest 14 takich inwestycji. Między innymi podpisano umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego obwodnicy Białych Błot.

- Liczymy na to, że projektant zaproponuje różne rozwiązania, które poddamy pod dyskusję publiczną, ponieważ szukamy rozwiązania, które ma satysfakcjonować mieszkańców, ma rozwiązywać te problemy w dłuższej perspektywie niż najbliższe 2-3 lata. Chcemy osiągnąć to, by po przebudowie tej drogi za kilka lat nie pojawiły się też konieczne dalsze jakieś inwestycje na tych drogach - podkreśla Michał Sitarek, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.



Powstania nowej drogi nie mogą też doczekać się mieszkańcy Białych Błot. Wstępne prace trwają też przy obejściu Łysomic.Kończą się prace projektowe w Sępólnie Krajeńskim. Na decyzje środowiskowe oczekują obwodnice Chełmży i Radzynia Chełmińskiego.