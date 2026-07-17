Będzie szybciej i bezpiecznie. Umowa na budowę obwodnicy Trląga pod Inowrocławiem podpisana

2026-07-17, 17:00 Mariusz Luda/JW

Podpisano umowę na budowę obwodnicy Trląga /fot. Mariusz Luda

Rusza budowa obwodnicy Trląga w powiecie inowrocławskim. Inwestycja za ponad 20 milionów złotych na drodze wojewódzkiej nr 255 znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy podpisał w piątek w Urzędzie Marszałkowskim umowę z wykonawcą.



- Wszystko przechodzi przez grunty rolne. Mamy tylko jedno skrzyżowanie, połączenie z jednej strony z cmentarzem, drugi wlot, włączenie się do drogi wojewódzkiej nr 255 z rondem w Broniewicach. Myślę, że potencjał ludzki i sprzętowy mamy przygotowany. Myślę, że to zadanie wykonamy przed terminem – informuje Bartłomiej Jaszcz, burmistrz Gminy i Miasta Janikowo.



Do końca 2027 roku nową obwodnicę Trląga wybuduje firma Transpol Lider z Łojewa (powiat inowrocławski). Dzięki temu, że inwestycja nie wymaga żadnych wyburzeń budynków i przebiega przez tereny rolnicze, może zakończyć się nieco wcześniej.



- Budowa obwodnicy Trląga przede wszystkim pozwoli na odciążenie drogi wojewódzkiej nr 255 poprzez transport samochodów ciężarowych, a także osobowych. W ostatnim czasie pojawiały się, poprzez bardzo dużą ilość pojazdów przejeżdżających przez drogę wojewódzką, pęknięcia na ścianach budynków, zarówno mieszkalnych, jak i zabytkowego kościoła. Samochodów potrafi przejechać przez drogę wojewódzką od 4 do 6 tysięcy na dobę. To bardzo dużo - zaznacza Zenon Poliński, prezes Transport Lider.



- Na pewno będą mieli ciszej w samej miejscowości Trląg. Ruch będzie płynniejszy. Nowa droga, nowy przebieg. Inwestorów to przyciąga. Bezpieczeństwo to jest priorytet. Jezdnia o szerokości siedmiu metrów, pobocza utwardzone, zjazdy na posesje, miejsca do ważenia, skanalizowane skrzyżowania z drogami niższego rzędu. Na pewno to wszystko spowoduje, że ta droga będzie dużo bezpieczniejsza niż jest obecnie - przekonuje Leszek Nitka, zastępca dyrektora do spraw inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.



Obwodnica Trląga zostanie objęta aż 7-letnią gwarancją.