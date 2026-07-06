Brak dojazdu do garaży i parkingu. Z tym mierzą się mieszkańcy kamienicy przy Placu Wolności w Bydgoszczy

2026-07-06, 19:20  Bartosz Nawrocki/JW
Mieszkańcy kamienicy przy Placu Wolności nie mogą dojechać do swoich garaży, ani miejsc parkingowych /fot. Bartosz Nawrocki

Mieszkańcy kamienicy przy Placu Wolności nie mogą dojechać do swoich garaży, ani miejsc parkingowych /fot. Bartosz Nawrocki

Problemy mieszkańców Bydgoszczy z powodu remontu Placu Wolności. Lokatorzy jednej z kamienic nie mogą dojechać do swoich garaży ani miejsc parkingowych. O sprawę zapytaliśmy drogowców.

Na brak dojazdu do garaży oraz miejsc parkingowych narzekają mieszkańcy kamienicy przy Placu Wolności 7 w Bydgoszczy, w rejonie prowadzonego remontu nawierzchni. Jeden ze słuchaczy zgłosił nam, że od 24 czerwca całkowicie zablokowany jest wjazd od ul. Gimnazjalnej oraz Gdańskiej.

Bez alternatywy

Mieszkańcy podnoszą, że podczas prowadzenia prac nie zaproponowano im żadnych rozwiązań zastępczych, takich jak czasowe zwolnienie z opłat w Strefie Płatnego Parkowania czy wyznaczenie alternatywnych miejsc postojowych.

Jak radzą sobie z obecną sytuacją? - Jedyna opcja byłaby kupić abonament za 30 złotych od miasta, wskazując, że jest się mieszkańcem domu oraz, że ma się samochód. Poza tym to ewentualnie nie korzystać z samochodu, na co zdecydowaliśmy się, gdyż mając abonament nawet za 30 złotych to jest loteria czy się znajdzie miejsce parkingowe, czy nie - mówi jeden z mieszkańców.

- Mieliśmy zdarzenie, że przyjechał serwisant, który serwisuje nam Junkersa. Nie mógł dojechać. Na razie musieliśmy z niego zrezygnować - dodaje lokatorka.

Drogowcy wyjaśniają

- Utrudnienia z dojazdem do Placu Wolności 7 występują tylko na etapie budowy fragmentu ulicy i chodnika na wysokości bramy wjazdowej. Ten etap trwa i powinien zakończyć się do 11 lipca - przekazała Polskiemu Radiu PiK Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Jak dodaje, mieszkańcom zostanie przywrócony dojazd niezwłocznie po zakończeniu budowy drogi i chodnika.

Z pytaniami w tej sprawie zwróciliśmy się również do Urzędu Miasta Bydgoszczy. Odesłano nas jednak do zarządu dróg.

Mówią mieszkańcy kamienicy przy Placu Wolności 7 w Bydgoszczy

Mówi Katarzyna Muszyńska

Bydgoszcz
Notatka ze spotkania - 17.06.2026 zamknięcie wjazdu Plac Wolności 7
Mieszkańcy kamienicy przy Placu Wolności nie mogą dojechać do swoich garaży, ani miejsc parkingowych /fot. Bartosz Nawrocki

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