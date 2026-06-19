Budowa obwodnicy Mogilna nabrała tempa. Kiedy zostanie oddana do użytku?

2026-06-19, 18:58  Marcin Glapiak/JW
Obwodnica wyprowadzi ruch z centrum Mogilna / fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Obwodnica wyprowadzi ruch z centrum Mogilna / fot. Andrzej Goiński/UMWKP

W tym tygodniu w Polskim Radiu PiK bierzemy pod lupę najważniejsze inwestycje drogowe w regionie. Na jakim etapie jest budowa obwodnicy Mogilna?

- Jest to najbardziej zaawansowana obwodnica w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót rzeczowe już przekracza 70 procent stanu. W wakacje tak naprawdę kończyć się będzie wiele robót, a potem będą planowane odbiory i zdobywanie pozwolenia na użytkowanie - mówi Michał Sitarek, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to obwodnica zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku. Koszt budowy to 80 milionów złotych. Zadanie jest dofinansowana z funduszy europejskich.

Mówi Michał Sitarek

Mogilno

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