Budowa obwodnicy Mogilna nabrała tempa. Kiedy zostanie oddana do użytku?

2026-06-19, 18:58 Marcin Glapiak/JW

Obwodnica wyprowadzi ruch z centrum Mogilna / fot. Andrzej Goiński/UMWKP

W tym tygodniu w Polskim Radiu PiK bierzemy pod lupę najważniejsze inwestycje drogowe w regionie. Na jakim etapie jest budowa obwodnicy Mogilna?

- Jest to najbardziej zaawansowana obwodnica w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót rzeczowe już przekracza 70 procent stanu. W wakacje tak naprawdę kończyć się będzie wiele robót, a potem będą planowane odbiory i zdobywanie pozwolenia na użytkowanie - mówi Michał Sitarek, rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.



Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to obwodnica zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku. Koszt budowy to 80 milionów złotych. Zadanie jest dofinansowana z funduszy europejskich.