Trwają przygotowania do budowy obwodnicy Strzelna. Na jakim są etapie?

2026-06-18, 09:52  Marcin Glapiak, Dorota Witt/BN
Trwają przygotowania do budowy obwodnicy Strzelna. Na jakim są etapie?/fot. Pixabay/ilustracyjna

Trwają przygotowania do budowy obwodnicy Strzelna. Na jakim są etapie?/fot. Pixabay/ilustracyjna

- Doprowadziliśmy do sytuacji, w której budowa obwodnic Strzelna jest w zasięgu ręki - mówi burmistrz Strzelna Dariusz Chudziński.

- Decyzja środowiskowa została już niemalże podjęta. Do końca tego roku wszystko będzie spięte pod kątem administracyjnym - dodaje.

Sebastian Borowiak, dyrektor bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad potwierdza, że prace dotyczące obwodnic Strzelna, jak i obwodnicy Kruszwicy oraz Brześcia Kujawskiego są na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. - Decyzja jest jeszcze procedowana w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - dodaje.

Włodarz nie ukrywa, że budowa obwodnicy jest niezwykle ważna chociażby ze względów bezpieczeństwa. - Gmina Strzelno leży na węźle trzech dróg krajowych i jednej drogi wojewódzkiej. Mieliśmy ostatnio śmiertelny wypadek w środku miasta. Sytuacja jest tam dramatyczna - przyznaje Dariusz Chudziński.

Według harmonogramu GDDKiA budowa ma rozpocząć się w latach 2029–2031.

Mówi burmistrz Strzelna Dariusz Chudziński

Mówi burmistrz Strzelna Dariusz Chudziński

Mówi Sebastian Borowiak, dyrektor bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Region

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