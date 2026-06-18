Trwają przygotowania do budowy obwodnicy Strzelna. Na jakim są etapie?
- Doprowadziliśmy do sytuacji, w której budowa obwodnic Strzelna jest w zasięgu ręki - mówi burmistrz Strzelna Dariusz Chudziński.
- Decyzja środowiskowa została już niemalże podjęta. Do końca tego roku wszystko będzie spięte pod kątem administracyjnym - dodaje.
Sebastian Borowiak, dyrektor bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad potwierdza, że prace dotyczące obwodnic Strzelna, jak i obwodnicy Kruszwicy oraz Brześcia Kujawskiego są na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. - Decyzja jest jeszcze procedowana w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - dodaje.
Włodarz nie ukrywa, że budowa obwodnicy jest niezwykle ważna chociażby ze względów bezpieczeństwa. - Gmina Strzelno leży na węźle trzech dróg krajowych i jednej drogi wojewódzkiej. Mieliśmy ostatnio śmiertelny wypadek w środku miasta. Sytuacja jest tam dramatyczna - przyznaje Dariusz Chudziński.
Według harmonogramu GDDKiA budowa ma rozpocząć się w latach 2029–2031.