Wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Samochód przewrócił się na bok

2026-06-13, 08:06 Agata Raczek/DW

Wypadek na A1

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło między węzłami Włocławek Zachód i Kowal.

Do wypadku doszło w miejscowości Grabówka, na 215. kilometrze trasy w kierunku Łodzi. Jak PR PiK przekazali policjanci, 22-letni kierowca samochodu dostawczego podczas zmiany pasa ruchu stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na pas rozdzielający jezdnie. Jego auto przewróciło się.



Kierowca był trzeźwy. Za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem.