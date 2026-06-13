Wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Samochód przewrócił się na bok
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło między węzłami Włocławek Zachód i Kowal.
Do wypadku doszło w miejscowości Grabówka, na 215. kilometrze trasy w kierunku Łodzi. Jak PR PiK przekazali policjanci, 22-letni kierowca samochodu dostawczego podczas zmiany pasa ruchu stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na pas rozdzielający jezdnie. Jego auto przewróciło się.
Kierowca był trzeźwy. Za spowodowanie kolizji został ukarany mandatem.