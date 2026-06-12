Mieszkańcy Włocławka mogli usiąść za sterami robota da Vinci [zdjęcia]

2026-06-12, 21:27 Agnieszka Marszał/BN

Mieszkańcy Włocławka mogli usiąść za sterami robota da Vinci/fot. Agnieszka Marszał

Jak wygląda operacja wykonywana z wykorzystaniem robota da Vinci? Co widzi lekarz siedzący przy konsoli? Mieszkańcy Włocławka mogli się o tym przekonać osobiście w piątek (12 czerwca). Szpital zapraszał na wyjątkowe wydarzenie poświęcone chirurgii robotycznej.

W budynku Kujawskiej Szkoły Wyższej przy ul. Okrzei placówka zaprezentowała swój najnowszy nabytek. - Dwa okulary generują obraz trójwymiarowy wewnątrz brzucha pacjenta. Obowiązuje nas chwyt pęsetowy, czyli za pomocą kciuków i palców wskazujących - usłyszała nasza reporterka.



Swoich sił za sterami robota da Vinci spróbował również dyrektor włocławskiego szpitala Dariusz Szczepański, który chwali ten sprzęt. - Wykonaliśmy samodzielnie 15 operacji, w tej chwili szkolimy chirurgów oraz ginekologów - informuje. Robot chirurgiczny da Vinci został kupiony z pieniędzy z KPO.



Z kolei w sobotę i niedzielę we Włocławku będzie można zrobić bezpłatne badania. Orlen we współpracy z fundacją Anwil i ratuszem zapraszają do Miasteczka Zdrowia. Zostanie zorganizowane w Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku. W jednym miejscu dostępni będą lekarze wielu specjalizacji, m.in. kardiolog, pulmonolog, czy dermatolog, którzy udzielą konsultacji bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Na miejscu pojawią się również mobilne punkty badań. Miasteczko Zdrowia będzie dostępne w sobotę i w niedzielę od 10.00 do 18.00.