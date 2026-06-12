Gąsienice, które mogą być niebezpieczne pojawiły się w gminie Pruszcz w powiecie świeckim

2026-06-12, 19:02 Marcin Doliński/BN

Uwaga na gąsienice w gminie Pruszcz/fot. nadesłane

Inwazja gąsienic w Pruszczu w powiecie świeckim. Owady pojawiły się na liściach drzew rosnących przy chodnikach.

Mogą powodować poparzenia i alergię - czytamy w komunikacie gminy. Chodzi o gąsienice kuprówki rudnicy, które niedługo przepotwarzą się w pięknego motyla.



Gąsienice zaatakowały centrum Pruszcza i żerują na liściach dębu. Mogą być niebezpieczne, gdyż są pokryte jadowitymi włoskami, z którymi kontakt powoduje stany zapalne skóry. Może to powodować obrzęki, podrażnienia, a nawet oparzenia.



Inspektor sanitarny i urzędnicy apelują, aby ograniczyć spacery w pobliżu tych drzew i uważać, bo gąsienice spadają z liści na spacerowiczów.