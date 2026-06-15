Nietrzeźwy kierowca nocą uciekał przed policją: autem i pieszo. Są zarzuty, jest areszt

Prokurator przedstawił Kacprowi M. zarzuty, do których popełnienia podejrzany nie przyznał się, odmawiając składania wyjaśnień/fot. Pixabay

Nocą 6 czerwca 2026 roku w Lubiewicach, Kacper M., kierując w stanie nietrzeźwości samochodem marki Chrysler, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i wyjeżdżając ze skrzyżowania wjechał pod prąd na pas ruchu, którym prawidłowo poruszała się kierująca Fordem. W efekcie doszło do czołowego zderzenia pojazdów. Prokuratura podjęła stanowcze działania wobec sprawcy.

Przypomnijmy: Kacper M. oddalił się z miejsca zdarzenia, ale po kilkuset metrach wpadł samochodem do przydrożnego rowu, skąd pieszo uciekł do pobliskiego lasu. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Tucholi po około dwóch godzinach odnaleźli go i zatrzymali. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało 0,95 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.





W następstwie spowodowanego przez Kacpra M. wypadku drogowego obrażeń ciała doznała jedna z pięciu osób podróżujących Fordem.

Ustalono ponadto, że sprawca prowadził pojazd pomimo wcześniej orzeczonego prawomocnego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.