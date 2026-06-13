Trwa śledztwo po śmiertelnym wypadku w Cichoradzu. Policjanci nie znają tożsamości ofiary

2026-06-13, 10:01  Natasza Trzebuchowska/BN/DW
Fot. OSP Łążyn

Fot. OSP Łążyn

W Cichoradzu niedaleko Złejwsi Wielkiej (pow. toruński) osobówka uderzyła w drzewo po przeciwnej stronie ulicy.

Prokuratura będzie wyjaśniać szczegóły śmiertelnego wypadku w Cichoradzu w powiecie toruńskim. Do tragedii doszło na drodze gminnej w kierunku Dąbrowy Chełmińskiej. Na razie policjanci nie znają tożsamości ofiary.

- Kierujący osobową Hondą w nieustalonych dotąd okolicznościach uderzył w drzewo po przeciwnej stronie drogi. Następnie pojazd spłonął. W środku policjanci odnaleźli ciało. Ze wstępnych ustaleń policjantów nie wynika, by w tym zdarzeniu drogowym uczestniczyły jakiekolwiek inne osoby lub pojazdy - mówi podkom. Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskich policjantów.

Do sprawy będziemy wracać.

Mówi podkom. Dominika Bocian

Fot. OSP Łążyn Fot. OSP Łążyn

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