Trwa śledztwo po śmiertelnym wypadku w Cichoradzu. Policjanci nie znają tożsamości ofiary

2026-06-13, 10:01 Natasza Trzebuchowska/BN/DW

Fot. OSP Łążyn

W Cichoradzu niedaleko Złejwsi Wielkiej (pow. toruński) osobówka uderzyła w drzewo po przeciwnej stronie ulicy.

Prokuratura będzie wyjaśniać szczegóły śmiertelnego wypadku w Cichoradzu w powiecie toruńskim. Do tragedii doszło na drodze gminnej w kierunku Dąbrowy Chełmińskiej. Na razie policjanci nie znają tożsamości ofiary.



- Kierujący osobową Hondą w nieustalonych dotąd okolicznościach uderzył w drzewo po przeciwnej stronie drogi. Następnie pojazd spłonął. W środku policjanci odnaleźli ciało. Ze wstępnych ustaleń policjantów nie wynika, by w tym zdarzeniu drogowym uczestniczyły jakiekolwiek inne osoby lub pojazdy - mówi podkom. Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskich policjantów.



Do sprawy będziemy wracać.