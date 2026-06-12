Policyjni wodniacy z regionu najlepsi w całej Polsce! Zwycięstwo indywidualne i drużynowe [zdjęcia i wideo]

2026-06-12, 20:50 Maciej Wilkowski/BN

IX Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym/fot. policja lubuska

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy wygrali indywidualnie i drużynowo IX Ogólnopolskie Zawody Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym. Odbyły się one w Sławie nad jeziorem Sławskim na Lubelszczyźnie.

Indywidualnie wygrał młodszy aspirant Przemysław Rosiak, a drugi był młodszy aspirant Miłosz Bernatajtys - obaj z KWP w Bydgoszczy. Trzecie miejsce zdobył młodszy aspirant Karol Herra, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim.



Nasi policjanci wygrali też klasyfikację drużynową. Drugie miejsce wywalczyła drużyna reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim (aspirant Radosław Kamiński i młodszy aspirant Karol Herra). Trzecią lokatę zdobyła drużyna reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku (starszy aspirant Łukasz Malinowski i aspirant Łukasz Frączek).



W sumie 34 policjantów z całego kraju rywalizowało w takich konkurencjach, jak: pływanie, umiejętności ratownicze, manewrowanie łodzią motorowa czy wiedza teoretyczna z zakresu przepisów praw.





