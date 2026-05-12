Elektryczne autobusy w Grudziądzu. Pięć pojazdów jest już gotowych do drogi

2026-05-12, 16:32 Marcin Doliński/KB

Grudziądz kupił pięć autobusów elektrycznych/fot. Marcin Doliński

Mają 18 metrów, czyli przewiozą więcej pasażerów niż tradycyjne autobusy, a poza tym komfort jazdy ma być większy. Tak nowy zakup reklamują władze Grudziądza.

- Mamy 5 nowoczesnych 18-metrowych autobusów elektrycznych - mówi Anna Majchrzak-Poniewierka, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. - Oznacza to jeszcze większą pojemność, większy komfort jazdy, czyli wyższą jakość podróżowania dla naszych pasażerów, a przy okazji dbamy o powietrze.



Paweł Maliszewski, dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji, przekazał, że pięć autobusów jest już na miejscu, a także dwie ładowarki: zajezdniowa i pantografowa ustawione na ulicy Konstytucji 3 Maja i na Rydygiera. - W tej chwili oczekujemy już tylko na podłączenie napięcia przez operatora energetycznego, także ten kontrakt zmierza do szczęśliwego finału.



W planach spółki jest zakup kolejnych autobusów - również elektrycznych.