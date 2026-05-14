2026-05-14, 09:51 BN

Burze, porywy wiatru do 75 km/h i opady gradu w całym regionie. IMGW wydał ostrzeżenie

Synoptycy IMGW prognozują burze, silniejsze porywy wiatru, opady deszczu oraz lokalnie drobny grad. Alert pierwszego stopnia obowiązuje dla całego województwa w czwartek (14 maja) od godz. 13:00 do 19:00.

We wszystkich powiatach naszego regionu miejscami możliwe są burze z opadami deszczu do 10 mm oraz silniejszymi porywami wiatru osiągającymi do 65 km/h, a lokalnie nawet do 75 km/h.