Policjanci z trzech jednostek rozbili narkotykową grupę z Pomorza i Kujaw [wideo, zdjęcia]

Pięć osób zostało zatrzymanych w związku z narkotykowym śledztwem. W trakcie akcji policjanci znaleźli ponad 250 tysięcy złotych w różnych walutach, wagi do porcjowania narkotyków, broń, amunicję i narkotyki, w tym marihuanę, kokainę, a także tzw. „kryształ”.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, przy wsparciu kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy i Gdańsku weszli w tym samym czasie na teren kilku posesji w powiecie chełmińskim, Grudziądzu oraz Bydgoszczy, gdzie zatrzymali w sumie pięć osób: dwie kobiety (21 i 24 lata) oraz trzech mężczyzn (dwóch 35-latków i 66-latka). Zsynchronizowana akcja pozwoliła funkcjonariuszom skutecznie przerwać działalność kilku elementów przestępczego łańcucha.
Zgromadzone w trakcie przeszukań dowody potwierdziły, że część osób zatrzymanych prowadziła aktywną działalność związaną z rozprowadzaniem narkotyków na lokalnym rynku. Dwaj 35-latkowie i 24-latka usłyszeli zarzuty uczestnictwa w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Dodatkowo jeden z nich, a także najstarszy z mężczyzn odpowiedzą za posiadanie w miejscu zamieszkania amunicji bez wymaganego zezwolenia. Druga z kobiet po czynnościach została zwolniona.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat, natomiast za nielegalne posiadanie amunicji - do 8 lat więzienia.
