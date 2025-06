Prawnicy z całego kraju w Bydgoszczy. Trwają wybory władz Naczelnej Rady Adwokackiej

2025-06-27, 14:50 Wiktor Sobociński/Redakcja

W bydgoskiej Operze Nova trwa dwudniowy Krajowy Zjazd Adwokatury/fot: Wiktor Sobociński

300 delegatów z 24 izb adwokackich z całej Polski uczestniczy w Krajowym Zjeździe Adwokatury. W piątek i w sobotę w bydgoskiej Operze Nova delegaci wybiorą nowe władze m.in. prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jak tłumaczą uczestnicy, wydarzenie odbywające się co cztery lata, jest kluczowe dla środowiska i praworządności.



– Krajowy Zjazd Adwokatury podejmuje uchwałę programową, która nadaje kierunek Naczelnej Radzie Adwokackiej. Wskazująca to, co powinna zrobić przez kolejne cztery lata, czyli w kolejnej kadencji NRA. Integracja to ważna kwestia, ponieważ spotykają się adwokaci z całego kraju, delegaci i oczywiście wymieniają swoje poglądy, rozmawiają o tym, co jest dla adwokatury najistotniejsze – mówił jeden z uczestników.



Część uważa, że organizacja większej liczby takich spotkań, byłaby dobrym pomysłem. – Możliwość uczestnictwa w takich kuluarowych rozmowach, na których wyjaśnia się bardzo wiele rzeczy, zawsze jest budująca i dobra dla środowiska. Myślę, że potrzebna. Szkoda, że tak rzadko są te zjazdy, bo mielibyśmy częściej okazję, żeby porozmawiać i podyskutować.



– To kolejne święto adwokatury, święto demokracji, wiążące się z ukonstytuowaniem władz na kolejną kadencję. Po okresie covidowym wreszcie razem. Z tego się cieszymy – dodał kolejny z uczestników.



– Mamy trudne czasy w naszym kraju. Dużo się dzieje, dużo się zmienia. Chodzi o to, żeby zwykły człowiek w jakimkolwiek starciu z państwem miał szansę na sprawiedliwy proces, na uczciwe podejście do niego, żeby nasza adwokatura działała sprawnie – podkreślił następny z delegatów.