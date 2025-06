Rowery miejskie wróciły na ulice Włocławka! Do dyspozycji mieszkańców jest 100 „Włowerów”

2025-06-26, 20:33 Agnieszka Marszał/Redakcja

Na mieszkańców Włocławka już czeka 100 „Włowerów”/fot: wloclawek.eu

Po dwóch latach przerwy i z opóźnieniem do Włocławka wraca system roweru miejskiego. Od czwartku (26 czerwca) ponownie można wypożyczać jednoślady, które nazwano „Włowerami”. Na razie do dyspozycji mieszkańców jest 100 rowerów, wynajętych od jednej z firm, bo miasto czeka na uprawomocnienie czwartego przetargu na usługę.

– Już po raz czwarty wyłoniliśmy wykonawcę i czekamy pięć dni. Po ich upływie, czyli w poniedziałek mamy możliwość podpisania umowy. Jeżeli nie wpłynie żadne odwołanie od naszej decyzji. Jeśli takie odwołanie się pojawi, procedura trwa, ale my już dostarczyliśmy rowery w pierwszym etapie przed wakacjami. 100 rowerów jest wynajmowanych od firmy Nextbike – mówił Jarosław Pułanecki – prezes miejskiej spółki Baza.



– Rower czwartej generacji, który ma fizyczne stacje rozsiane po całym mieście. Możemy też go oddać w dowolnym miejscu wyznaczonej strefy w aplikacji. Wypożyczamy go właśnie za pośrednictwem aplikacji. Docelowo będzie to ponad 200 rowerów, w tym rowery cargo, a do tego jeszcze rowery elektryczne – dodał Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.



Kukucki zapowiedział też rozbudowę sieci dróg rowerowych w mieście. W tym i przyszłym rok ma przybyć łącznie 10 kilometrów tras, m.in. na ul. Kaliskiej, Zbiegniewskiej, Wysokiej i Zielnej. Miasto chce też zbudować velostradę wzdłuż bulwarów o długości 6,5 kilometra.