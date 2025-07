Za „włowerami” pierwszy miesiąc funkcjonowania. Urząd Miasta we Włocławku opublikował statystyki

2025-07-30, 09:54 Maciej Wilkowski/Redakcja

Włowery od miesiąca jeżdżą po ulicach Włocławka/fot: wloclawek.eu

Prawie 14 tysięcy (dokładnie 13 775,67) kilometrów pokonały „Włowery” w pierwszym miesiącu funkcjonowania Włocławskiego Roweru Miejskiego.

Najpopularniejszą stacją rowerową jest Plac Wolności. Z miejskich jednośladów skorzystało już 3835 użytkowników.



Włocławski Rower Miejski – Włower to prawie 100 rowerów rozmieszczonych na 22 stacjach na terenie całego miasta. Pierwsze 20 minut kosztuje 25 groszy. Następnie cena za każdą minutę to trzy grosze. Oznacza to, że za pierwszą godzinę jazdy płacimy 1,45 zł. Każda kolejna godzina to koszt poniżej dwóch złotych.