Nowa formuła roweru miejskiego we Włocławku. Operatorem będzie ratuszowa spółka

2025-02-14, 10:24 Marek Ledwosiński/Redakcja

Operatorem włowerów ma być miejska spółka „Baza"/fot. ilustracyjna, Pixabay

Do Włocławka wrócą rowery miejskie, ale w nowej formule. Włowerami – bo tak włocławianie nazywają miejskie rowery – zarządzać ma ratuszowa spółka „Baza”.

– Mając doświadczenia z poprzedniej edycji, mamy wystarczająco dużo kompetencji, żeby spółka komunalna była operatorem całego systemu. Nie chcemy po prostu wyprowadzać pieniędzy poza nasze miasto – mówi prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki.



– Całość oczywiście będzie wymagała zakupu rowerów, również aplikacji, przygotowania całego systemu. Zakładamy, że w tym roku rower miejski będzie kosztował ok. 2,3 mln złotych, w kolejnych latach jego utrzymanie będzie dużo tańsze, a to sprawia, że jest to rozwiązanie dużo bardziej konkurencyjne w stosunku do tego, które realizowaliśmy poprzednio – ocenia.



Na początek włocławski Ratusz planuje zakup dwustu miejskich rowerów. Plan muszą jeszcze zatwierdzić radni.