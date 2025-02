Demograficzne koło ratunkowe? Becikowe! Miasto Kowal daje prezent za urodzenie dziecka

2025-02-18, 07:59 Marek Ledwosiński/Redakcja

Jak podaje urząd, w 2024 roku w Kowalu urodziło się 17 dzieci. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Podwłocławskie miasteczko Kowal wprowadziło własne becikowe. Każda rodzina, w której urodzi się dziecko, dostanie z kasy ratusza dwa tysiące złotych.

- Mam nadzieję, że skłoni to młodych ludzi do posiadania dzieci - wyjaśnia burmistrz Kowala, Eugeniusz Gołembiewski. - Nasze miasto kryzys demograficzny dotyka wyjątkowo boleśnie. Podczas analizy demograficznej Kowala dostrzegłem, że od kilku już lat liczba zgonów bardzo znacząco przewyższa liczbę narodzin. Rodzi się dwadzieścioro dzieci, a umiera sześćdziesiąt osób. Oczywiście jestem świadom, że jednorazowe świadczenie becikowe w wysokości dwóch tysięcy złotych nie rozwiąże problemów, ale jest to próba pokazania naszej lokalnej społeczności, że mamy ten problem. Jest to również taki, powiedziałbym, miły gest w stosunku do tych młodych ludzi, którzy decydują się na posiadanie potomstwa.



Jak podaje urząd, w 2024 roku w Kowalu urodziło się 17 dzieci, a zmarło 47 mieszkańców.



Urząd Miasta rozważał, czy zamiast becikowego nie wyposażać nowo narodzonych dzieci w tradycyjną wyprawkę dla niemowlaka, czyli wózek, pakiet pieluch, czy zabawki. Ratusz uznał jednak, że rodzice sami najlepiej znają potrzeby domu po narodzeniu dziecka i dlatego zdecydowano o becikowym w formie gotówki.