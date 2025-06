Ogień zniszczył trzy hektary lasu Nadleśnictwa Dobrzejewice. Leśnicy podejrzewają akcję podpalacza

Ledwo zakończyliśmy nasze letnio-wakacyjne spotkanie w Płużnicy, a już w niedzielę (22 czerwca) zawitaliśmy do Chełmna! Przygotowaliśmy dla Was: warsztaty… Czytaj dalej »

W akcji gaśniczej uczestniczyły samolot Dromader i śmigłowiec czarterowane przez Lasy Państwowe. Służby wykonały aż 79 zrzutów wody z powietrza. Strażacy gasili nawet trzy ogniska pożaru w różnych lokalizacjach. Nadleśnictwo przez media społecznościowe dziękuje druhom z lokalnych jednostek OSP, samorządom, leśnikom i pracownikom Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego. Leśnicy apelują o niezastawianie dróg leśnych. Są one niezbędne dla służb ratowniczych. – Niestety, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z podpalaczem. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i czujność. W przypadku zauważenia ognia lub podejrzanej sytuacji – niezwłocznie dzwoń: 112 lub Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa: 56 674 25 25. Każda informacja może pomóc uratować las! – dodaje Nadleśnictwo Dobrzejewice.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.