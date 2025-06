Toruń świętuje nad Wisłą! Wielka biesiada na Bulwarze Filadelfijskim

2025-06-21, 20:19 Michał Zaręba/Redakcja

Dni Torunia/fot. Michał Zaręba

Urodzinowego tortu można było skosztować z okazji Dni Torunia. W programie są m.in koncerty, parady, Biesiada Wiślana na Bulwarze Filadelfijskim.

W obchodach uczestniczą i mieszkańcy, i przyjezdni. - Podziwiam to miasto, przyjeżdżam tu co roku – mówił turysta z Gniezna. – Miasto jest piękne, jestem bardzo zadowolona. Mieszkam tu od 70 lat – komentowała torunianka.



- Jesteśmy w trakcie czegoś niesamowitego i to widać – ludzie dopisali. Nie tylko mury gotyckie, ale również ta przestrzeń, którą zaprojektowaliśmy, jako miasto przyjazne, dające wiele frajdy, które uczy dziedzictwa, informuje o dziedzictwie – bo mamy piękny zespół starówkowy wpisany na listę UNESCO, ale mamy również wiele części przyległych do tego zespołu – Bydgoskie Przedmieście, Chełmińskie – tam też wszystkich serdecznie zapraszam - powiedział prezydent miasta Paweł Gulewski.



Biesiada potrwa do 22ej. W niedzielę o z okazji Dni Torunia na Rynku Staromiejskim odbędzie się śniadanie na trawie.



Dni Torunia potrwają do 28 czerwca. Pełen harmonogram na plakacie poniżej.