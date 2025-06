Historia motoryzacji w Toruniu! Zabytkowe auta można podziwiać do niedzieli

2025-06-21, 13:07 Michał Zaręba/Redakcja

Classic Gala w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Właściciele motoryzacyjnych perełek przyjechali do Torunia - ramach Classic Gala przewidziano m.in. paradę, konkurs elegancji i koncert zespołu „retro”.

Rano auta zaparkowały przed Muzeum Twierdzy Toruń. Z właścicielami rozmawiał nasz reporter.



– Silnik jest dwucylindrowy, nie ma pompy wodnej, pompy paliwa – grawitacyjnie paliwo spływa do gaźnika. Nie ma co się popsuć – mówi jeden z nich.



– To syrena 103, kiedyś w młodych latach miałem taką syrenkę – sprawowała nam się nieźle. Czasy były takie, że nie było innych aut. Wspomnienia są super, jak się teraz, po tylu latach, wsiądzie i jedzie taką syrenką – coś wspaniałego – komentuje inny z właścicieli

– Wystawiam dwa samochody – [to] citroen bl, tego typu model był ulubionym autem gestapo. Ten akurat został kupiony od żony byłego ubeka z Warszawy – więc jakąś cząstkę historii ma za sobą. Poza tym brał udział w dwóch odcinkach programu pana Wołoszańskiego – opowiada inny miłośnik klasyków.



– Co nam się najbardziej podoba? Że one są takie niecodzienne, niedzisiejsze Trudno jest spotkać taki samochód dzisiaj na drodze – mówi uczestnik wydarzenia. – Jakość lakieru – jak to jest utrzymane. Szacun dla właścicieli, że im się chce o to dbać – dodaje.



O godz. 13:00 wyruszy parada samochodów ulicami miasta, następnie, o 16:00 na Rynku Staromiejskim odbędzie się Concours d'Elegance – prezentacja wyróżnionych aut i wręczenie pucharów. O godz. 17:00 samochody wrócą do Muzeum Twierdzy Toruń, gdzie odbędzie się koncert zespołu „retro”.



W niedzielę, w ramach Rajdu Kopernikowskiego, auta pojadą m.in. do Unisławia i Chełmna. Organizatorami rajdu są Automobilklub Toruński i Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu.



21 czerwca – sobota

13:00 parada samochodów ulicami miasta

16:00 Concours d'Elegance, prezentacja wyróżnionych aut i wręczenie pucharów – Rynek Staromiejski

17:00 powrót do Muzeum Twierdzy Toruń

17:00 koncert zespołu "retro" w Muzeum Twierdzy Toruń

20:00 uroczysta kolacja



22 czerwca – niedziela

09:00 odprawa przed startem do Rajdu „Szlakiem Kopernikowskim – Poznaj Piękno Powiatu Toruńskiego” – Muzeum Twierdzy Toruń

09:30 start Rajdu,

15:00 zakończenie Rajdu, biesiada i piknik motoryzacyjny w Złejwsi Wielkiej