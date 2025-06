Najnowsze lokomotywy z Bydgoszczy trafią do Rail Capital Partners

2025-06-19, 17:20 Redakcja

Tak prezentuje się nowa lokomotywa PESA Gama 3.0. / Fot. Pesa Bydgoszcz

Podpisana umowa zakłada dostawę pięciu lokomotyw Gama 3.0 w 2026 roku. Kontrakt będzie realizowany i finansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

PESA w postępowaniu przetargowym zaoferowała RCP elektryczną lokomotywę czteroosiową z nowej generacji Gama 3.0. Pool taborowy będzie pierwszym klientem, do którego trafią najnowsze lokomotywy bydgoskiego producenta.



- Wybór naszej oferty przez Rail Capital Partners to dla nas moment szczególny. Zaoferowaliśmy lokomotywę z nowej platformy, której projekt powstał na bazie dotychczasowych doświadczeń eksploatacyjnych z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technologicznych i oczekiwań rynku – mówi Piotr Rościszewski, dyrektor sprzedaży lokomotyw PESA Bydgoszcz.



Lokomotywa Gama 3.0. to uniwersalna lokomotywa elektryczna przeznaczona zarówno do ruchu towarowego, jak i pasażerskiego. Może być wyposażona w dodatkowy moduł dojazdowy, czy układ dwunapędowy z silnikami elektrycznym i ekodiesel. Lokomotywa jest zaprojektowana ze szczególnym naciskiem na ochronę środowiska, energooszczędność, a także komfort pracy maszynistów.



RCP jako pool taborowy systematycznie zwiększa liczbę pojazdów dzierżawionych przewoźnikom towarowym. W tej chwili spółka dysponuje 66 lokomotywami, z czego 56 to Gamy wyprodukowane przez PESA. Klientami RCP są najwięksi na polskim rynku przewozów towarowych przewoźnicy kolejowi.



PESA dostarczyła do tej pory ponad 100 lokomotyw, wśród których największą popularnością, zwłaszcza wśród przewoźników intermodalnych, cieszyła się Gama Marathon z modułem dojazdowym.