Łowili na magnes śmieci w bydgoskiej Młynówce! Kolejna akcja oczyszczania rzeki

2025-06-07, 21:27 Monika Siwak/Redakcja

Akcja oczyszczania Młynówki/fot. Monika Siwak

Kilkadziesiąt osób czyściło w sobotę Młynówkę w Bydgoszczy ze śmieci. Wolontariusze, używając magnesów neodymowych rzucanych do wody na sznurach, wyciągali z dna metalowe przedmioty.

– Coś znalazłem, złotówkę i grosza, jestem „do przodu” – śmiał się jeden z uczestników akcji. - Trzy małe druty i jeden duży, kij metalowy, organizator mówi, że to od jakichś drzwi… - wyliczał.



– Po raz kolejny z Młynówki „wyszło” sporo kilogramów – mówi Tomasz Wenderlich z Fundacji Zielone Jutro.



Sprzątanie odbywa się już kolejny raz, a mimo to jest co sprzątać – bo nurt nanosi w to miejsce nowe śmieci. – Po drugie, każdy rzut magnesem, nawet jeśli wyciąga się pusty magnes, trochę porusza dno – a pod mułem, pod piachem, też różne fanty „siedzą” – zwłaszcza że Młynówka jest miejscem, przy którym toczyła się historia miasta – dodaje.



Jeżeli ktoś chciałby wypożyczyć magnes i dołączyć do osób oczyszczających rzeki i zbiorniki w Bydgoszczy i okolicach, może kontaktować się z Fundacją Zielone Jutro za pośrednictwem strony.