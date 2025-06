Upił się, wsiadł do samochodu i zaczął nocną demolkę. Spowodował siedem kolizji

2025-06-06, 12:50 Redakcja

36-latek z Bydgoszczy prowadził samochód mając blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Około godziny 2:00, mieszkańców Wyżyn obudził łomot. Okazało się, że nietrzeźwy mężczyzna uderza swoim autem w ich pojazdy zaparkowane pod blokami.

Jeden ze świadków, po wyjściu na balkon zobaczył, jak kierujący autem marki Hyundai Elantra jadący ulicą Ogrody, a następnie ulicą Nowowiejskiego doprowadził do kolizji z kilkoma zaparkowanymi pojazdami.

Świadkowie i zaalarmowani hałasem inni mieszkańcy, którzy parkowali auta w tej okolicy, wyszli na ulicę. Szybko została wezwana policja, a sprawcę - obywatelsko - zatrzymano.



Okazało się, że 36-latek był pijany. Przeprowadzone badanie wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Będąc w tym stanie spowodował zdarzenia z autami marek: Seat Ibiza, Fiat Punto, Skoda Fabia, Toyota Yaris, Alfa Romeo, Renault Megane oraz Seat Cordoba.

Bydgoszczanin został przez policjantów zatrzymany i przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badań, a następnie trafił do policyjnego aresztu.



Mundurowi wdrożyli tryb przyspieszony, w ramach którego w ciągu 48 godzin podejrzany musi stanąć przed obliczem sądu. W środę mężczyzna został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, gdzie usłyszał wyrok 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonalności kary na okres próby 3 lat, 5 tysięcy złotych grzywny oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres 3 lat.