Miasto Inowrocław prosi o pomoc w złapaniu złodzieja. Ktoś ukradł nowy miejski grill!

2025-06-06

Grill podarowany Miastu Inowrocław przez firmę Cronimet PL Sp. z o.o. został skradziony/fot. Miasto Inowrocław/nadesłane

Palenisko było prezentem dla Miasta Inowrocław od firmy Cronimet PL Sp. z o.o. Ręcznie robiony grill stał zaledwie dwa tygodnie i nie doczekał się inauguracyjnej imprezy.

„Z przykrością informujemy, że doszło do kradzieży paleniska (grilla), które zostało przekazane Miastu Inowrocław przez firmę Cronimet PL Sp. z o.o. jako dar dla mieszkańców. Grill był ręcznie wykonany i miał służyć wszystkim inowrocławianom jako ogólnodostępne miejsce rekreacji." - czytamy w liście przysłanym do naszej redakcji z inowrocławskiego ratusza.

„Urządzenie zostało zamontowane zaledwie dwa tygodnie temu, a zanim zdążyliśmy dokonać oficjalnego otwarcia – zostało skradzione. Co więcej, sprawcy wykazali się premedytacją – zasłonili kamerę monitoringu, pod którą znajdowało się palenisko."



Miasto zgłosiło sprawę policji, ale zwraca się też o pomoc w dotarciu do potencjalnych świadków, do mieszkańców, którzy mogą mieć jakiekolwiek informację o tej kradzieży.