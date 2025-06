Ciągła krytyka pracownika to też mobbing. Eksperci o tym, jak mu przeciwdziałać

2025-06-06, 06:45 Tatiana Adonis/Redakcja

Marcin Stanecki, główny inspektor pracy, podczas konferencji w Bydgoszczy/zrzut ekranu z transmisji, Państwowa Inspekcja Pracy, YouTube

Przemoc w środowisku pracy niesie poważne konsekwencje dla zdrowia, dlatego nie może być na niego przyzwolenia - podkreślali uczestnicy konferencji w Bydgoszczy. Przekonywali, że dobre praktyki w walce z mobbingiem są trudne do wprowadzenia, ale możliwe.

Jakie działania można zaliczyć do mobbingu – czyli systematycznego, uporczywego i długotrwałego nękania lub zastraszania pracownika? – Przykładem jest działanie bezpośredniego przełożonego, który codziennie krytykuje pracownika, który podważa każda czynność wykonaną przez pracownika. Wyśmiewa pracownika przed współpracownikami – mówi Sylwia Krawczyk z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.



Niepowstrzymany mobbing zatruwa atmosferę w pracy i prowadzi do poważnych konsekwencji, zarówno dla ofiary, jak i dla firmy – dlatego warto wprowadzać procedury antymobbingowe. - Mogą pomóc w sytuacji, kiedy pracownik czuje się pokrzywdzony ze strony jakiejkolwiek osoby – ze strony bezpośredniego przełożonego, czy może nawet innego pracownika – dodaje Sylwia Krawczyk.



– Równie ważne, co procedury, jest kreowanie odpowiedniej etyki i kultury organizacyjnej firmy – wskazuje Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Te zasady współżycia społecznego możemy określić krótko: „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”.



Konferencję „Pracować bez lęku – przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy” zorganizowała Państwowa Inspekcja Pracy. Rocznie do PIP wpływa prawie dwa tysiące skarg dotyczących mobbingu.



Więcej poniżej, w relacji Tatiany Adonis - oraz w piątkowej „Rozmowie Dnia”, której gościem będzie Marcin Stanecki, główny inspektor pracy. Początek o 8:30.