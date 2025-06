„Sprzątnięcie puszki jest początkiem troski o środowisko”. Akcja Czysta Wisła w Toruniu [zdjęcia, wideo]

2025-06-05, 13:39 Michał Zaręba/Redakcja

W Toruniu zorganizowano ogólnopolską inaugurację Akcji Czysta Wisła/fot. Michał Zaręba

W Toruniu zainaugurowano ogólnopolską Akcję Czysta Wisła. Wolontariusze sprzątają brzeg największej polskiej rzeki od źródła aż po Bałtyk. Jak się okazuje, ponad 80 procent zanieczyszczenia morza to śmieci z lądu. Za worki chwycili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 32.

– Taki prosty czyn, którym jest posprzątanie nawet zwykłej puszki, jest początkiem, poprzez który możemy polepszyć nasze środowisko – podkreślił uczestnik akcji. – Myślę, że ludzie czasami nie dbają o przyrodę. Najlepiej to po prostu pozbierać – dodała jedna z dziewczyn.



– Rzeczywiście wielu uczniów idzie tym tokiem myślenia, bo warto coś robić dla innych. Taki jest sens życia – wskazał Tomasz Stróżanowski, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Toruniu.



– Sprzątamy też dopływy Wisły. Jest brudno i dużo śmieci. Przyjeżdżają tutaj ludzie, którzy nie sprzątają po sobie, tylko to zostawiają. Widzimy taką potrzebę – dodała Żaneta Rumińska, koordynator akcji.



– Nie tylko sprzątamy, ale mamy mnóstwo spotkań, prelekcji. Mała krewetka zjada małego skorupiaczka, a później małego mięczaka zjada większa rybka. Potem jedziemy do Międzyzdrojów lub do Gdańska, kupujemy sobie tego dorsza. Nawet nie wiemy, że w tym dorszu zjadamy te śmieci, które wcześniej wyrzuciliśmy do Wisły – zobrazował Dominik Dobrowolski, pomysłodawca i organizator akcji w Polsce.



5 czerwca przypada Światowy Dzień Środowiska – dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Obchodzony jest w ponad 100 państwach – zwraca uwagę na zagrożenia dla środowiska związane z rozwojem cywilizacji.



