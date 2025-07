Magnetyczne sprzątanie dna rzek. Fundacja Zielone Jutro wyławiała odpady z Brdy [zdjęcia]

2025-07-26, 15:19 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Wolontariusze z Fundacji Zielone Jutro wraz z chętnymi mieszkańcami sprzątali dno Brdy za pomocą m.in. magnesów neodymowych/fot: Izabela Langner

Jednorazowe opakowania ze szkła i z plastiku – to największy problem rzek, mostów czy plaż. Wolontariusze z Fundacji Zielone Jutro wzięli sprawy w swoje ręce – tym razem w Bydgoszczy.

Akcja odbyła się przy moście kolejowym przy Brdyujściu. Na miejscu można było wypożyczyć specjalne, neodymowe magnesy, które znacząco ułatwiły pracę.



– Woda to podstawa życia. Bez niej w zasadzie nie funkcjonujemy – mówił Tomek Brodacz z Fundacji Zielone Jutro, organizator akcji.



– Jest „plum”, trzeba odczekać kilka sekund, zanim magnes spadnie na dno i wystarczy go powolutku holować – podpowiadał jeden z uczestników. – Wyławiamy metale z rzeki, chodzę na te akcje od kilku miesięcy – dodał kolejny.



Co najczęściej spoczywa na dnie rzek? – Najczęściej jakieś pręty albo framugi drzwi. Jest też złom.



– Trafiamy na śmieci, które nie powinny znajdować się w wodzie. Dzięki magnesom możemy to powyciągać i usunąć z rzeki. Z tego, co się orientujemy, tu woda jest „bogata” w tego typu fanty i skupiamy się na tym rejonie. To tak, jak na rybach. Biorą, to siedzimy. Jak nie, to uciekamy – dodał Brodacz.



– Raz udało mi się wyłowić ozłacany bagnet pruski, prawdopodobnie oficerski, chyba od karabinu Mauser. Teraz znajduje się w muzeum – opowiadał o znalezisku jeden z mężczyzn.



Spotkanie nad Brdą zapowiada „Akcję Czysta Wisła”, która rozpocznie się 1 sierpnia.