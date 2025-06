4 czerwca 1989 upadł w Polsce komunizm. Jaki jest nasz kraj 36 lat później? [Rozmowa Dnia]

2025-06-04, 09:01 Agnieszka Marszał/Redakcja

Prof. Wojciech Peszyński/fot. Zdzisław Nawrat

– Niesamowity skok gospodarczy to jest największy sukces Polski w ostatnich 36 latach po upadku komunizmu – mówił w „Rozmowie Dnia” profesor Wojciech Peszyński z Katedry Filozofii i Teorii Polityki UMK w Toruniu.

Mija 36 lat od częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Tego dnia skończył się komunizm, Polacy dokonali symbolicznego aktu wyboru demokracji. Co nam się przez te 36 lat udało, a co nie wyszło?



– To, co nam się udało, to, co jest niewątpliwie naszym ogromnym sukcesem, to niesamowity skok gospodarczy, niesamowity skok ekonomiczny. Mój ojciec w roku 1989 jako radca prawny nie zarabiał nawet stu dolarów. Przeciętna pensja w Polsce brutto dzisiaj to, jeśli się nie mylę, dwa tys. dolarów. Ludzi stać niewątpliwie na więcej, latają po całym świecie, ładnie mieszkają – chyba się nikomu to nie śniło 36 lat temu i to jest niewątpliwie sukces – wskazał profesor Peszyński.



– To, czego nam się nie udało, to zbudować solidnego kapitału społecznego, tak, żeby ludzie nie sprowadzali polityki do rolek z TikToka, 30 sekund, tylko żeby wiedzieli, że to jest znacznie bardziej skomplikowany proces – mówił.



Jeśli chodzi o polityczny krajobraz, prof. Peszyński ocenił, że spolaryzowani byliśmy zawsze, a frekwencja w wyborach pokazuje, że demokracja jest dla Polaków ważna.



Cała rozmowa do odsłuchania poniżej.