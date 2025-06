Politolog: Karol Nawrocki będzie na początku prezentował się jako osoba koncyliacyjna

2025-06-02, 11:36 Monika Kaczyńska/Redakcja

Karol Nawrocki, 1 czerwca/fot. Marcin Obara/PAP

Co czeka nas w najbliższej politycznej przyszłości? Zdaniem politologa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr. Wojciecha Peszyńskiego, nowy prezydent będzie dążył do przyspieszonych wyborów parlamentarnych.

- Karol Nawrocki będzie na początku prezentował się jako osoba koncyliacyjna - mówił dr Peszyński.



- PiS wysunie się na prowadzenie w badaniach opinii publicznej, będzie miał ok. 40 proc., a Konfederacja osłabnie. To naturalna relacja - im PiS silniejszy, tym Konfederacja słabsza, i odwrotnie. Będzie grał na przeciągniecie PSL-u; to jest raczej niemożliwe. Później będzie próba przeciągania budżetu – żeby go nie uchwalić, bo to jest jedyna możliwość rozwiązania przez prezydenta kadencji Sejmu, a jeżeli to się nie powiedzie, to będziemy pewnie oglądać takie sceny, jakie oglądaliśmy podczas tej kohabitacji, pomiędzy śp. prezydentem Lechem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Prezydent Nawrocki może przyjechać z krzesłem na zebranie Rady Europejskiej – ocenił politolog.



Wynikowi wyborów poświęcona była także „Rozmowa Dnia” w Polskim Radiu PiK.